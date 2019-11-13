دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إنتل تعلن عن أول الرقاقات التي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي سحابياً ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة إنتل عن رقاقات معالج Nervana Neural Network الجديدة التي تأتي كأول رقاقات تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في الخدمات السحابية.

أشتهرت شركة إنتل كواحدة من الشركات المطورة لوحدات المعالجة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، واليوم تنتقل لتقدم كلاً من معالجات NNP-T1000 وNNP-I1000 التي صممت بشكل خاص لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي سحابياً.

وتأتي رقاقة NNT-T لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي بدءاً من أجهزة الحاسب صغيرة الحجم ووصولاً إلى أجهزة الحاسب العملاقة، بينما يعمل نموذج NNP-I على دعم العمليات والمهام المكثفة في الواجهة.

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من جانب أخر كشفت شركة إنتل عن الجيل الجديد من وحدة المعالجة Movidius Vision، والتي تدعم آداء 10 أضعاف أفضل، مع كفاءة في عمليات الإستدلال 6 مرات أفضل من الوحدات المنافسة، ومن المقرر أن يبدأ شحن وحدات Movidius الجديدة خلال النصف الأول من 2020.

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هذا الموضوع إنتل تعلن عن أول الرقاقات التي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي سحابياً ظهر على التقنية بلا حدود.