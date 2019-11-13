دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تطلق منصة Amazon Ignite لمساعدة المدرسين على بيع المواد التي يعدونها

منصة Ignite الجديدة من أمازون تساعد المدرسين على بيع المصادر والمواد التي يطورنها وجني مبالغ إضافية مقابل ذلك.

دشنت شركة أمازون منصة جديدة باسم Ignite بهدف إتاحة الفرصة للمدرسين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد أو الموارد التي يطورنها لطلابهم التقليدين، وذلك من خلال عرضها وبيعها على المنصة وتحقيق دخل إضافي من مختلف الطلاب في مختلف الأماكن على طريقة ما تقدمه من خدمات مختلفة لبيع الكتب أو المطبوعات وغيرها.

منصة Ignite متاحة بنظام الدعوات حتى الآن، لكنها مع الوقت ستتوسع أكثر خاصة مع وجود إقبال من المدرسين والطلاب عليها.

وكغيرها من المنصات، فإن أمازون ستحصل على 30% من قيمة المصادر والمواد المباعة على Ignite فيما سيحصل المدرس على 70%.

لكن في حال كانت قيمة المادة أقل من 2.99 دولارًا، فستقوم أمازون بخصم 30 سنتًا كرسوم دون الحصول على عمولة.

وفيما يخص طريقة العمل، فيمكن التسجيل للموقع بطريقة سهلة ومن ثم رفع المحتوى من مواد وخطط دراسية وكراسات وغيرها من المصادر على الموقع ضمن ملف، وبعدها ستقوم الشركة بالتحقق من المواد والتأكد من أنها أصلية ولا تُمثل شخص أخر، وبعدها سيتم عرضها للشراء على المنصة ليتمكن جميع المهتمين من الوصول إليها.

بحسب كلام الشركة، فإن كامل العملية من الرفع وحتى النشر ستتم خلال مدة يومين عمل – أي أنها ستكون سريعة للغاية.

ما يميز منصة Amazon Ignite وفكرتها ليس تقديمها مواد تعليمة وتوفير دخل إضافي لبعض المدرسين فحسب، بل مساعدتها مدرسين أخرين على الحصول على مواد جاهزة لتدريسها في حال لم يكن لديهم وقت كاف لصناعة المواد التعليمية الخاصة بهم، فضلًا عن مساعدة الطلاب بالحصول على مواد جاهزة ومتنوعة للدراسة.

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المصدر:

Amazon

التدوينة أمازون تطلق منصة Ignite لمساعدة المدرسين على بيع المواد التي يعدونها ظهرت أولاً على عالم التقنية.