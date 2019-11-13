دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تكشف عن الإصدار الجديد من فارة Mi 2 اللاسلكية بسعر 9 دولار فقط ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة شاومي عن فارة Mi 2 اللاسلكية التي تتميز بآداء سريع، مع القدرة على الإتصال اللاسلكي في مسافة 10 أمتار.

تتميز فارة Mi 2 اللاسلكية اللاسلكية بتصميم يضم ناقل فائق السرعة 2.4G، مع تصميم أفضل من إصدار الشركة الأول الذي قدم خلال 2017.

وتقدم شاومي فارة Mi 2 اللاسلكية بتصميم بمواد أكثر كفاءة، مع سطح أملس للفارة بفضل طبقة من الطلاء تدعم المستخدم بتجربة أفضل، كما تأتي عجلة التمرير في الفارة من سبائك الألومنيوم.

أيضاً تضم فارة Mi 2 اللاسلكية زر يدعم إيقاف الصوتيات في الفارة لتجربة هادئة عند الإستخدام، حيث يعمل الزر على إيقاف صوت النقر على الفارة بشكل تام لتفادي إزعاج الأخرين.

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ويدعم هيكل الفارة غطاء علوي بتصميم مغناطيسي يمكن من خلاله إزالة البطارية بتجربة سلسلة، كما أكدت شاومي على أن البطارية يمكن أن تدعم المستخدم حتى عام كامل.

يذكر أن فارة Mi 2 اللاسلكية تأتي بمستشعر مغناطيسي 1000dpi يدعم التثبيت بدقة مع الحركة السريعة للفارة، كما أن الفارة تتوفر باثنان من الألوان مع سعر 9 دولارات فقط.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تكشف عن الإصدار الجديد من فارة Mi 2 اللاسلكية بسعر 9 دولار فقط ظهر على التقنية بلا حدود.