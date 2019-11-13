تراجع غارات إسرائيل على غزة.. والوساطة المصرية مستمرة

وعلى الأرض، قررت السلطات الإسرائيلية فتح معبر بيت حانون المعروف أيضا باسم "إيرز "شمالي قطاع عزة بشكل استثنائي، اليوم، أمام حركة عدد من المرضى والأجانب.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية بأن مصر تدير مباحثات مكثفة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل تثبيت الهدوء في القطاع.
ويأتي ذلك بعد يوم شهد تصعيدا كبيرا، بدأ بعملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية المتتالية على القطاع قتلت 11 شخصا، وأصابت العشرات.
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وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية أطلقت نحو 190 صاروخا، متحدثا عن إسقاط نحو نصفها عبر منظومة "القبة الحديدية".
وأثارت موجة التصعيد الأخيرة مخاوف من أن يتطور الأمر إلى جولة عنيفة واسعة النطاق.
ورغم الهدوء السائد، إلا أن الدراسة في قطاع غزة ومناطق جنوب إسرائيل تعطلت أيضا اليوم الأربعاء.
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