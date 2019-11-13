شكرا لقرائتكم خبر عن طرد أعضاء "القائمة العربية" فى الكنيست بعد مهاجمتهم نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أنه تم طرد عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبى من جلسة الكنيست الإسرائيلى اليوم؛ بعد هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بسبب التصعيد ضد قطاع غزة ووصفهم ذلك بأنه "جرائم حرب".

وحضر رئيس حكومة الاحتلال المؤقت، نتنياهو، جلسة الكنيست الإسرائيلى اليوم، وقال إن حكومته لن تقبل بشن هجمات على إسرائيل، وزعم أن "أبو العطا والجهاد شنا هجمات على الأبرياء"، مضيفا: "يعتقد (الإرهابيون) بأنهم يستطيعون أن يختبئوا وراء ظهور المدنيين فهذه هى جريمة حرب مزدوجة"، حسب وصفه، وهنا رد النواب العرب بصوت مرتفع عليه، قبل أن يغادروا القاعة احتجاجا على أقواله.

وقال النائب العربى وليد طه، مقاطعا نتنياهو " كفاك تحريضا على ممثلى المجتمع العربى فى الكنيست، أنت تمارس التحريض بحق المجتمع العربى بشكل دائم، لا يليق برئيس حكومة التحريض ضد النواب العرب بهذا الشكل المعيب".

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وفجر اغتيال إسرائيل القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى بهاء أبو العطا، فى قطاع غزة، أمس، مواجهة ما تزال مستمرة، حيث يطلق الجناح المسلح للحركة "سرايا القدس" صواريخ على مناطق إسرائيلية، وتشن إسرائيل غارات متواصلة على مواقع ونشطاء من الحركة.

وللقائمة العربية، 13 عضوا فى الكنيست الإسرائيلى المؤلف من 120 مقعدا.