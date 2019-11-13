محمد بن راشد يتوج السودانية هديل أنور والمصرية أميرة نجيب.. (صور وفيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الأربعاء، الطالبة السودانية هديل أنور بطلة لتحدى القراءة العربى، وذلك خلال حفل احتضنته أوبرا دبى.

تكريم مدرسة النووى ووفقا لما نشره موقع صحيفة "الرؤية" الإماراتى، تمكنت هديل من إقناع لجنة التحكيم بعد تأهل برفقة 4 أبطال آخرين إلى نهائيات النسخة الرابعة من تحدى القراءة العربى بعد منافسات ماراثونية طويلة خاضوها عبر عدة مستويات مع أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة. وتوج الشيخ محمد بن راشد، المعلمة المصرية أميرة نجيب بجائزة المشرف المتميز. كذلك توج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة النووى من السعودية بجائزة المدرسة المتميزة.

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