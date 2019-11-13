شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير الأردنى بالجزائر إثر أزمة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأردنیة فى الجزائر، اليوم الأربعاء، وفاة أحمد جرادات السفير الأردنى بعد أن أصابته أزمة صحية مفاجئة.

وبحسب السفارة الأردنية، فقد تم نقل السفير الراحل إلى مستشفى عين النعجة العسكرى بالجزائر العاصمة، فى محاولة لإسعافه إلى أنه توفى فى وقت لاحق.

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يذكر أن، السفير الراحل التحق بالعمل فى وزارة الخارجیة الأردنیة كملحق دبلوماسى فى عام 1982، وعمل دبلوماسیا فى سفارات الأردن فى عدد من العواصم، منها بكین، ومسقط، وطرابلس، وصنعاء، والقاھرة، كما عمل سفيرا للأردن لدى الیمن.

وقررت السفارة الأردنية، فتح سجل التعازى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين.