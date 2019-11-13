شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على عبوات ناسفة بالقرب من حقول نفطية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين فى العراق على عبوات ناسفة بالقرب من حقول علاس النفطية.

وقال مصدر أمني - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء إن قوات خبراء قسم صلاح الدين توجهت، في عملية مشتركة مع شرطة مديرية صلاح الدين، إلى منطقة جبال حمرين قرب حقول (علاس) النفطية وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على عبوات ناسفة.



وأوضح المصدر أن 9 عبوات كانت تحتوي على مادة نترات الأمونيا وتعمل بنظام الضغط، كما عثرت القوات على 11 عبوة أخرى (قمعية)، وتم تفكيكها.

وتقع حقول (علاس) على بعد 35 كيلومترًا جنوبي الحويجة، وكانت أحد المصادر الرئيسة للدخل لتنظيم (داعش) الإرهابي، منذ عام 2014.



وأعلن العراق انتصاره على التنظيم الإرهابى أواخر عام 2017 بعد طرده من كل المناطق التى سيطر عليها داخل البلاد، وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار حكومة بغداد.