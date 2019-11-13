شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الجزائرية تدعو وسائل الإعلام للمساهمة بالحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت "سلطة ضبط السمعى البصرى" بالجزائر، اليوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام للمساهمة الفعالة والمسئولة فى تيسير وصول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل، إلى الجمهور وفق مبدأ المساواة.

وقالت السلطة، وهى الجهة المسئولة عن تنظيم القنوات التلفزيونية والإذاعات، فى بيان اليوم أنها ستشارك بإمكانياتها وباستعدادها الكامل فى الجهود المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطنى، وحثت جميع وسائل الإعلام للمساهمة الفعالة والمسؤولة إعمالا لمتطلبات الخدمة العمومية فى تنوير المواطنين، عبر مختلف برامجها وفى تيسير وصول المرشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور وفق مبدأ المساواة الذى يعنى منح نفس الحيز الزمنى للمرشحين فى الوسائل الإعلامية.

وأكد البيان، أن وسائل الإعلام ملزمة بمراعاة الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور وفى مختلف النصوص القانونية وخاصة تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط الإذاعى والتلفزيونى فى تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسى المقبل.

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وأشار البيان، إلى أن كل مرشح سيعمل على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابى أو ببرنامج للحزب الذى ينتمى إليه بمختلف الطرق المقررة قانونا ومنها التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام .

وأكدت السلطة، أن التزام الجميع والمرشحين والإعلاميين بمختلف القوانين ذات الصلة والضوابط والقواعد سيساهم فى نجاح الحملة الانتخابية التى ستبدأ يوم الأحد المقبل، وفى اقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابى الكفيل بجعل المواطن يشارك فى التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية الذى سيكون اللبنة الأساسية فى بناء الجزائر الجديدة.