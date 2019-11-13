شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يطالب الأمم المتحدة بإدانة انتهاكات مليشيا الحوثى "الانقلابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة اليمنية "الشرعية" ، أن التصعيد والخروقات التى ارتكبتها مليشيا الحوثى " الانقلابية " مؤخرا ، فى محافظة "الحديدة " غربى البلاد "غير مبررة ، ويجب إدانتها من قبل المجتمع الدولى والأمم المتحدة .

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ، ورئيس بعثة الأمم المتحدة فى "الحديدة" ، الجنرال أباهيجيت جوها، حيث جرى بحث التطورات المتعلقة بتنفيذ "اتفاق الحديدة " والتصعيد الأخير للمليشيا الحوثية .

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وحذر من القفز على اتفاق "ستوكهولم" باعتبار "اتفاق الحديدة " محطة حقيقية ومؤشرا مهما فى طريق السلام الدائم ، مشددا على موقف الحكومة حول ضرورة تنفيذ "اتفاق الحديدة " لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن ، والسلطة المحلية ، وتنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة ، وفتح الممرات الإنسانية.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة ، الحرص على تحقيق تقدم فى عملية السلام ، وتنفيذ "اتفاق الحديدة " بما يضمن حرية الحركة للمواطنين ، وحرية مرور قوافل الإغاثة ، ومنع كافة أشكال التصعيد.