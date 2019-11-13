شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يطالب الأمم المتحدة بإدانة انتهاكات مليشيا الحوثى "الانقلابية" والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ، ورئيس بعثة الأمم المتحدة فى "الحديدة" ، الجنرال أباهيجيت جوها، حيث جرى بحث التطورات المتعلقة بتنفيذ "اتفاق الحديدة " والتصعيد الأخير للمليشيا الحوثية .
وحذر من القفز على اتفاق "ستوكهولم" باعتبار "اتفاق الحديدة " محطة حقيقية ومؤشرا مهما فى طريق السلام الدائم ، مشددا على موقف الحكومة حول ضرورة تنفيذ "اتفاق الحديدة " لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن ، والسلطة المحلية ، وتنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة ، وفتح الممرات الإنسانية.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة ، الحرص على تحقيق تقدم فى عملية السلام ، وتنفيذ "اتفاق الحديدة " بما يضمن حرية الحركة للمواطنين ، وحرية مرور قوافل الإغاثة ، ومنع كافة أشكال التصعيد.
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