محمد بن راشد يفتتح غدا الانعقاد العادي الأول للمجلس الوطنى الاتحادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، صباح غد، الخميس، دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، والشيوخ.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر مرسوم دعوة المجلس الوطني للانعقاد، رقم 123 لسنة 2019م، والذي ينص على ما يلي :

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"يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح يوم الخميس 17 / ربيع الأول / 1441ه، الموافق 14 نوفمبر 2019م، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية". ويفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 بالنطق السامي، ثم يلقي رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سناً كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وبعد ذلك يتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ. بعد ذلك تبدأ أعمال الجلسة الأولى بإسناد رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس المجلس، ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفقاً للمادة "73" من الدستور، والتي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمن، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين بالإضافة إلى الرئيس. ويشكل المجلس لجانه وفقاً للمادة "45" من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على ما يلي: "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، وبجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها فيما بين أدوار الانعقاد، تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس - في أول كل دور - أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات".

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