شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 جنود يمنيين بعد إطلاق الحوثيين صاروخا على قاعدة عسكرية فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر
والقاعدة هى المنشأة العسكرية الرئيسية، التى تشرف على هجوم برى يهدف لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين المتحالفين مع إيران منذ 2014، والتى تقع على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الغرب من مأرب.
ولم يرد تأكيد بعد، من التحالف بقيادة السعودية الذى يقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف المسئولون، أن محمد المقدشى وزير الدفاع فى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وضباطا سعوديين كانوا فى المجمع وقت وقوع الهجوم الصاروخى.
وأطلقت جماعة الحوثى الأسبوع الماضى صواريخ وطائرات مسيرة على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر مما تسبب فى سقوط قتلى ومصابين وألحق أضرارا بمستشفى.
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