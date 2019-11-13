"الجزيرة" تقول إن القاهرة سمحت لصحفيها الموقوف بحضور جنازة والده

الدوحة/ الخليج 365

قالت فضائية الجزيرة القطرية، الأربعاء، إن السلطات المصرية سمحت للصحفي المحبوس احتياطيا، محمود حسين منتج الأخبار بقناة الجزيرة، بتشييع جثمان والده.

ونقل الموقع الإلكتروني "الجزيرة مباشر"، التابع للفضائية، تأكيد بذلك مشيرا إلى أن السلطات المصرية سمحت للصحفي(مصري) محمود حسين بتلقي العزاء في والده.

وأمس الثلاثاء توفي حسين جمعة (74 عاما)، والد الصحفي الموقوف في مصر منذ نحو 3 أعوام.

وناشدت أسرة محمود حسين السلطات المصرية أمس لإخراجه لحضور الجنازة.

Advertisements

ولم يصدر عن الجانب المصري، أي تأكيد بشأن ما أوردته الجزيرة القطرية.

وفي29 مايو/ آيار الماضي، حققت النيابة المصرية مع الصحفي في فضائية "الجزيرة" القطرية، محمود حسين، في قضية جديدة، بعد وقت قصير من حصوله على إخلاء سبيل مشروط في قضية أولى محبوس على ذمتها احتياطيًا.

وكان محمود حسين متهما في القضية الأولى بـ"الانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار". وهي اتهامات ينفي صحتها، مثل الثانية التي تحمل اتهامات مشابهة.

وأوقفت السلطات المصرية حسين، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، لدى عودته إلى مصر في إجازة من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.