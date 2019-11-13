مصدر مقرب من عون: الحريري متمسك بحكومة تكنوقراط

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قال مصدر مقرّب من الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن الأخير يدعم تشكيل حكومة تضم تكنوقراط وسياسيين، في مطلب يلاقي مساندة من حزب الله وحركة أمل، فيما يتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بمطلب حكومة تكنوقراط.

وأوضح المصدر للأناضول أنّ مطلب عون هو تشكيل حكومة تكنو- سياسيّة تجمع بين الاثنين، لتأمين تغطية سياسيّة للحكومة.

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وتابع: "أمّا الحريري، فيُفضّل حكومة تكنوقراط من دون وجود سياسيين، وهذا الواقع الذي نحن عليه اليوم".

وأضاف المصدر: "حزب الله، وحركة أمل وتيّار المردة يؤيّدون وجهة نظر رئيس الجمهوريّة في شكل الحكومة".

ويشهد لبنان انتفاضة شعبية منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة المستقيلة تضمين موازنة 2020 بضرائب ورسوم جديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.