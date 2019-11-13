قطر تُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الدوحة/ أحمد يوسف /الخليج 365

أدانت دولة قطر، الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ صباح الثلاثاء.

جاء ذلك خلال بيان، صدر عقب الاجتماع العادي لمجلس الوزراء القطري، بمقره في الديوان الأميري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في البيان إن "مجلس الوزراء أدان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ صباح أمس (الثلاثاء) وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى."

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وطالب المجلس "بتدخل دولي عاجل وحاسم لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني"، محملا إسرائيل مسؤولية التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استباحتها للأراضي الفلسطينية وترويع المواطنين الأبرياء.

وأكد مجلس وزراء قطر أن "ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في المنطقة وإعاقة الجهود لاستئناف عملية السلام، والذي لا يمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا، من بينهم 3 أطفال وسيدة، فيما أصيب 71 بجراح مختلفة من بينهم 30 طفل و13 سيدة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.