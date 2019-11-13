تشييع جثامين ثلاثة شهداء من عائلة واحدة بغزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

شيّع المواطنون في مدينة غزة ظهر الأٍربعاء، جثامين ثلاثة شهداء، قضوا خلال قصفٍ إسرائيلي، استهدف ورشة نجارة، تقع بحي التفاح شرقي المدينة.

والشهداء هم، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: رأفت عيّاد، وابنيه إسلام وأمير عيّاد.

وانطلق موكب التشييع من منزل العائلة الواقع في حي الزيتون جنوب مدينة غزّة، إلى مسجد "حسن البنّا"، حيث تمّ أداء صلاة الجنازة عليهم، قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة الحي.

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وردد المئات من الأهالي، خلال الجنازة، هتافاتٍ غاضبة، طالبت خلالها المقاومة بـالردّ على جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وقال أحد شهود العيان، على استهداف عيّاد وابنيه، لمراسل الخليج 365، إنّهم قضوا جراء صاروخ أطلقته باتجاههم طائرة إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 23 شخصا استشهدوا، الثلاثاء والأربعاء، جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.