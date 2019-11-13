اليمن.. مقتل 5 عناصر بالجيش شرقي البلاد

علي عويضة/ الخليج 365

قتل 5 من أفراد الجيش اليمني، وأصيب 10 آخرون، جراء استهداف صاروخ "حوثي" لمقر عسكري في مدينة مأرب، شرقي البلاد، حسب مصدر عسكري.

وقال المصدر للأناضول طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن صاروخا أطلقه الحوثيون استهدف مقر العمليات العسكرية المشتركة للجيش اليمني في أحد المعسكرات بمدينة مارب شرقي البلاد.

وأضاف المصدر بأن الاستهداف أسفر عن مقتل 5 من أفراد الجيش وإصابة 10 آخرين، فضلا عن أضرار كبيرة لحقت بالمبنى.

Advertisements

ولم يصدر تأكيد رسمي من قبل الجيش اليمني، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة الحوثي حتى الساعة 12:00 ت.غ.

وكان استهدافا مماثلا وقع أواخر الشهر الماضي، لمقر وزارة الدفاع اليمنية المؤقت في محافظة مارب، أثناء اجتماع وزير الدفاع مع قيادات عسكرية وقيادات في قوات التحالف العربي، دون أن تعلن أي جهة تبنيها للحادث.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا ضروسا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.