الفصائل المسلحة بغزة: سنواصل الرد على العدوان الإسرائيلي

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

قالت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية، بقطاع غزة إنّها "ستستمر في الردّ على العدوان (الإسرائيلي) وستثأر لدماء الشهداء".

وأضافت الغرفة، التي تضم الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية (عدا حركة فتح)، في بيانٍ نشرته ظهر الأربعاء، وصل وكالة الخليج 365 نسخةَ منه "إنّها ستلقن العدو درسا لن ينساه في هذه المواجهة التي تديرها بتنسيقٍ على أعلى المستويات".

وذكرت أنّ الأجنحة العسكرية "لا زالت ولليوم الثاني تواصل الرد على العدوان والجريمة الصهيونية، وتدك مواقع الكيان ومغتصباته".

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وأضافت إنها لن تسمح للجيش الإسرائيلي بـ" التغول على الشعب الفلسطيني وفرض قواعد اشتباكٍ جديدة".

ولليوم الثاني على التوالي، تستمر إسرائيل في شنِ غاراتٍ على أماكن متفرقة من قطاع غزّة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 21 مواطنا بينهم سيدة حتّى هذه اللحظة.

وجاءت تلك الغارات ضمن جولة التصعيد التي بدأت بعد إقدام الجيش الإسرائيلي على اغتيال القيادي في الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.