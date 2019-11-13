إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب مواطن فلسطيني بجراح والعشرات بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوة من الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعة الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لمواطن أصيب بجراح، إثر تعرضه لإطلاق قنبلة غاز بشكل مباشر، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

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وأشارت إلى أن طواقمها قدمت العلاج ميدانيا، لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على المدخل الشمالي لبيت لحم، عقب مسيرة منددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب باستشهاد 22 شخصا وإصابة 69 آخرين.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.