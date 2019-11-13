بعد غد.. إلزام ورش السيارات بتوفير الدفع الإلكتروني

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صحيفة الخليج الالكترونية
يبدأ بعد غد الجمعة، التطبيق الإلزامي لتنفيذ المرحلة الثانية لتوفير الدفع الإلكتروني “مدى” في محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة.
ومن المقرر، بناءً على التعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9/ 2/ 1441هـ، إلزام ورش السيارات والأنشطة المعنية بقطاع السيارات، توفير أجهزة الدفع الإلكتروني “مدى”، وأن تكون من متطلبات إصدار الترخيص لتلك الأنشطة؛ ابتداء من 15 نوفمبر ۲۰۱۹ م.
وسيشمل النظام الأنشطةَ المتصلة بها مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات).
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