شاهد.. شابان ينقذان أفراد عائلة جرفت السيول سيارتهم بحائل

صحيفة الخليج الالكترونية

أنقذت العناية الإلهية أفراد عائلة بمدينة حائل، بعد تعرضهم لموت محقق إثر تجريف مياه السيول التي غمرت أحد الأودية لسيارتهم بحائل، وعرضتها للانقلاب داخل الوادي.

وتمكن شابان شاهدا الحادث الذي وقع أمس (الثلاثاء)، من إنقاذ حياة أفراد العائلة، وأخرجوهم من السيارة بسلام.

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ووثق مقطع مصور تفاصيل الواقعة، حيث أظهر انقلاب سيارة من نوع “تويوتا جي إكس آر” بوسط الوادي أثناء محاولة السائق تجاوزه بعد أن غمرته السيول، إلا أن شجاعة الشابين وتدخلهما في الوقت المناسب أنقذ العائلة.

وأظهر مقطع فيديو آخر تم تصويره صباح اليوم بعد الواقعة، سيارة العائلة التي تركت في السيول بعد أن جرفتها السيول وسط الوادي وعليها آثار الدمار.