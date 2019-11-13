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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "واتس آب" تطلق وظيفة جديدة للشركات الصغرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أعلنت خدمة التراسل الفوري واتس آب، إطلاق وظيفة جديدة للشركات الصغرى، مثل المقاهي، والمتاجر المختلفة لتقديم عروضها، وأوضحت الشركة الأمريكية أن وظيفة الكتالوغ "Catalog" الجديدة تغني أصحاب الأعمال عن إرسال الرسائل، والصور، والمعلومات عن خدماتهم أو عروضهم.
وبإنشاء المستخدم كتالوغاً جديدا في واتس آب، سيتمكن العملاء من مشاهدة المعلومات عن المنتجات والخدمات في تطبيق التراسل الفوري مباشرةً، ولن تكون هناك حاجة لإحالة العملاء المحتملين إلى موقع ويب الشركة أو التاجر.
وليتمكن المستخدم من إنشاء كتالوغ فإنه يحتاج إلى تطبيق Whatsapp Business المتوفر للأجهزة المحمولة العاملة بنظام غوغل أندرويد وأبل "آي أو إس"، وأكدت الشركة، توفر وظيفة الكتالوغ بعد، في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وألمانيا، والبرازيل.
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