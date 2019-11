مايكروسوفت تختبر ميزة اقتراح الألعاب للمستخدمين على Xbox One

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تختبر ميزة اقتراح الألعاب للمستخدمين على إكس بوكس Xbox One

ميزة جديدة تعمل عليها مايكروسوفت تساعد مستخدمي منصة إكس بوكس ون – Xbox One باختيار الألعاب المناسبة من خلال اقتراحها.

بدأت مايكروسوفت باختبار ميزة على أجهزة Xbox One تقدم الاقتراحات للمستخدمين لتجربة ألعاب جديدة يمكن أن تناسبهم، فإذا كنت أحد أولئك الذين يرغبون بقضاء وقت ممتع على للعب لكن دون تحديد لعبة مناسبة أو ترغب بتجربة لعبة جديدة، فالميزة لمستخدمي النسخة التجريبية ” Alpha Skip-Ahead” ستساعدك باختيار لعبة من خلال تقديم اقتراحات مختلفة لك.

الميزة التجريبية في ” Alpha Skip-Ahead” ستظهر من خلالها أيقونة “فاجئني” أو “Surprise Me” والتي من خلالها ستظهر الألعاب المقترحة.

على الجانب الأخر، فإن مايكروسوفت ستصدر تحديثًا يتيح خصخصة واجهة الجهاز بشكل أفضل للمستخدمين بما يتناسب مع اهتماماتهم وألعابهم.

مزايا جديدة على إكس بوكس قادمة لكنها ربما تحتاج لوقت للوصول إلى كامل المستخدمين، حيث أنها متاحة للنسخة التجريبية فقط.

The Surprise me button in Alpha Skip-Ahead users' Collections, located in the upper right of My Games & Apps, can help determine what to play next! Use it today. pic.twitter.com/R8QWi9aTCN