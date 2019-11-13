ميزة جديدة تعمل عليها مايكروسوفت تساعد مستخدمي منصة إكس بوكس ون – Xbox One باختيار الألعاب المناسبة من خلال اقتراحها.
بدأت مايكروسوفت باختبار ميزة على أجهزة Xbox One تقدم الاقتراحات للمستخدمين لتجربة ألعاب جديدة يمكن أن تناسبهم، فإذا كنت أحد أولئك الذين يرغبون بقضاء وقت ممتع على للعب لكن دون تحديد لعبة مناسبة أو ترغب بتجربة لعبة جديدة، فالميزة لمستخدمي النسخة التجريبية ” Alpha Skip-Ahead” ستساعدك باختيار لعبة من خلال تقديم اقتراحات مختلفة لك.
الميزة التجريبية في ” Alpha Skip-Ahead” ستظهر من خلالها أيقونة “فاجئني” أو “Surprise Me” والتي من خلالها ستظهر الألعاب المقترحة.
على الجانب الأخر، فإن مايكروسوفت ستصدر تحديثًا يتيح خصخصة واجهة الجهاز بشكل أفضل للمستخدمين بما يتناسب مع اهتماماتهم وألعابهم.
مزايا جديدة على إكس بوكس قادمة لكنها ربما تحتاج لوقت للوصول إلى كامل المستخدمين، حيث أنها متاحة للنسخة التجريبية فقط.
المصدر:
The Surprise me button in Alpha Skip-Ahead users' Collections, located in the upper right of My Games & Apps, can help determine what to play next! Use it today. pic.twitter.com/R8QWi9aTCN— Xbox Insider (@xboxinsider) November 11, 2019
التدوينة مايكروسوفت تختبر ميزة اقتراح الألعاب للمستخدمين على Xbox One ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تختبر ميزة اقتراح الألعاب للمستخدمين على Xbox One لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.