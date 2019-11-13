الجيش السورى يحبط هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة بريف إدلب الجنوبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت وحدة من الجيش السورى اليوم الأربعاء، هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة على نقاط عسكرية عند مدخل خان شيخون بريف إدلب الجنوبى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السيارة التى كان يقودها انتحاري من تنظيم "جبهة النصرة" حاولت اختراق خطوط دفاعات الجيش على الطريق الدولى دمشق/ حلب، والوصول إلى النقاط العسكرية عند المدخل الشمالى لمدينة خان شيخون المحررة، مشيرة إلى أن الوحدة العسكرية تعاملت معها ودمرتها قبل وصولها إلى هدفها.

وأشارت الوكالة إلى أنه بتمشيط مكان تفجير السيارة المفخخة وبقاياها تم العثور بحوزة الإرهابى الانتحارى على وثائق تثبت انتماءه لتنظيم "جبهة النصرة" وكذلك بندقيتين حربيتين.