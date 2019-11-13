شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: نتنياهو يستغل الشلل الدولى لاستبدال جوهر الصراع بمفهوم أمنى استعمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يستغل الشلل الدولي لاستبدال جوهر الصراع بمفهوم أمني استعمارى.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء، أن ما يحاول نتنياهو وأركان حكمه فرضه على المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، هو حصر التعامل مع القضية الفلسطينية من الزاوية الأمنية وليس السياسية، وإعطاء الانطباع بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي المستهدفة؛ في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي وحرف أنظاره عن جوهر الصراع وحقائقه التاريخية.



وأشارت إلى مواصلة قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة لليوم الثاني علي التوالي تصعيد عدوانها الغاشم والدموي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات حتى اللحظة، إضافة إلى توسيع دائرة الدمار والاستهداف المباشر لمنازل المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومزارعهم، وسط شلل في الموقف الدولي وبعض الأصوات الدولية التي تستخدم للأسف صيغا سياسية تساوي بين الجلاد والضحية، ولا ترتقي لمستوى العدوان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يوميا.

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وأدانت الوزارة، حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ووجوده الوطني والإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولاته المستمرة تصفية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة؛ عبر تكريس الفصل بين القطاع والضفة تارة، وارتكاب مجزرة سياسية أمريكية إسرائيلية تحت مسمى (صفقة القرن) تارة أخرى.



وأكدت أن صمت عديد الدول واكتفاء بعضها بصيغ التعبير عن القلق إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني غير مقبول ولا يرتقي بأي شكل من الأشكال لمستوى المسئوليات والالتزامات التي تترتب عليها إزاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددة على أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى الخروج من دائرة الكيل بمكيالين لفرض عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وجرائمها والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

