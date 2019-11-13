شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة تصل إلى البرلمان العراقى لبحث مطالب المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت ممثلة الأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، إلى مجلس النواب العراقى، لبحث مطالب المتظاهرين.
وقال مصدر برلماني - لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "ممثلة الأمم المتحدة في العراق وصلت إلى مبنى مجلس النواب تلبية لاستضافة وجهها لها المجلس بشأن رؤية الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين".
وكانت ممثلة جمعية الأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، قد أشارت - قبل يومين، وبعد لقاء مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف - إلى أن المرجع الأعلى أكد دعمه لمبادرة الجمعية لحل الأزمة فى العراق.
وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 من أكتوبر الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، وتصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، والقوات الأمنية.
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