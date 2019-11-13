شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يجدد دعوته للإسراع فى تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى دعوته للإسراع بتشكيل حكومة جديدة. كانت الوكالة الوطنية للإعلام قد ذكرت أن المحتجين فى لبنان أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة في أنحاء مختلفة من البلاد ومنها العاصمة بيروت الثلاثاء بعد انتهاء مقابلة مع الرئيس ميشال عون. وخلال المقابلة طالب عون المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم وقال إن مطالبهم قد سُمعت، محذرا من "نكبة" إذا ظلوا في الشوارع.

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