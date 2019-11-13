شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: "الإمارات العالمية للألمنيوم" تدعم الاقتصاد بـ 20 مليار درهم سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فى تغريدة له على موقع "تويتر"، "قبل 40 عاماً أطلق الشيخ راشد شركة "دبى للألمنيوم" واليوم تدعم الشركة خلق 60 ألف وظيفة فى اقتصادنا، و20 مليار درهم سنوياً، وأصبحت "الإمارات للألمنيوم" أكبر مصدر للألمنيوم العالى الجودة فى العالم". وأضاف فى تغريدته، "الوصول للعالمية ليس حكراً على دول عظمى، بل هو حكر على أصحاب الهمم العظمى".

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاءت تغريدة الشيخ محمد بن راشد، بمناسبة احتفال شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" بمرور 40 عاماً على تأسيسها.

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وتحتفل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية فى دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، بمرور 40 عاماً على إنتاج أول طن من الألمنيوم فى الدولة، ومنذ أن بدأت العمليات الإنتاجية فى شهر نوفمبر من عام 1979 من موقعها فى جبل علي، والذى كان يعرف آنذاك باسم دبى للألمنيوم (دوبال)، وحقق قطاع الألمنيوم نمواً يصل إلى نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى ويدعم نحو 60 ألف وظيفة داخل الدولة ليصبح بذلك أحد أكبر وأبرز القطاعات المساهمة بشكل فعال لاقتصاد الدولة.