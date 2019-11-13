شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: "الإمارات العالمية للألمنيوم" تدعم الاقتصاد بـ 20 مليار درهم سنوياً والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاءت تغريدة الشيخ محمد بن راشد، بمناسبة احتفال شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" بمرور 40 عاماً على تأسيسها.
وتحتفل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية فى دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، بمرور 40 عاماً على إنتاج أول طن من الألمنيوم فى الدولة، ومنذ أن بدأت العمليات الإنتاجية فى شهر نوفمبر من عام 1979 من موقعها فى جبل علي، والذى كان يعرف آنذاك باسم دبى للألمنيوم (دوبال)، وحقق قطاع الألمنيوم نمواً يصل إلى نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى ويدعم نحو 60 ألف وظيفة داخل الدولة ليصبح بذلك أحد أكبر وأبرز القطاعات المساهمة بشكل فعال لاقتصاد الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: "الإمارات العالمية للألمنيوم" تدعم الاقتصاد بـ 20 مليار درهم سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.