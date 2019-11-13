شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع بارزانى الأوضاع السياسية بين بغداد وإربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزانى، فى قصر السلام بوسط بغداد، الأوضاع السياسية والأمور العالقة بين بغداد وأربيل.

ذكرت ذلك، قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل.

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وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزانى، وصل فى وقت سابق اليوم إلى العاصمة بغداد، والتقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدى.