شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع بارزانى الأوضاع السياسية بين بغداد وإربيل والان مع تفاصيل الخبر
ذكرت ذلك، قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزانى، وصل فى وقت سابق اليوم إلى العاصمة بغداد، والتقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدى.
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