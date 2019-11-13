اخبار الخليج

الرئيس العراقى يبحث مع بارزانى الأوضاع السياسية بين بغداد وإربيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع بارزانى الأوضاع السياسية بين بغداد وإربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزانى، فى قصر السلام بوسط بغداد، الأوضاع السياسية والأمور العالقة بين بغداد وأربيل.

 

ذكرت ذلك، قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل.

Advertisements

 

وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزانى، وصل فى وقت سابق اليوم إلى العاصمة بغداد، والتقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقى يبحث مع بارزانى الأوضاع السياسية بين بغداد وإربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا