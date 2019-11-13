ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 18 شخصا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع تابعة لحركة حماس 25 مارس 2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 18 فلسطينيا جراء التصعيد الإسرائيلي منذ فجر أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: "18 شهيد من بينهم سيدة و50 إصابة بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي منذ فجر أمس الثلاثاء 12/11/2019".

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والذي أسفر عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة العشرات خلال الـ24 الساعة الماضية.

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وقال أبو ردينة في بيان، اليوم الأربعاء: "إن الرئيس محمود عباس، يبذل جهوداً مكثفة لمنع التصعيد الإسرائيلي الخطير وتجنب تداعياته"، مطالبا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد شعبنا، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وحذر أبو ردينة، من مغبة هذا التصعيد، مؤكدا أن "المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الأضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني".