باحثون يحذرون: هذه أطعمة تؤثر سلباً في خصوبة الرجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لحم الخنزير المقدد والمقانق وغيرهما من اللحوم المدهنة، هي أطعمة تؤثر سلباً في خصوبة الرجل، بحسب باحثين من جامعة هارفرد الأميركية، فتخفف لديهم من احتمال الإنجاب.



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للتوصّل إلى هذه النتيجة، عمد الباحثون إلى دراسة حال 141 رجلاً متزوّجاً لمدة سبع سنوات من أجل تقويم نظامهم الغذائي ومعرفة تأثيره على الخصوبة.

وقد اتضح أنّ الرجال الذين يتناولون هذا النوع من الأطعمة تنخفض نسبة الخصوبة لديهم بنسبة 34% بعكس من يكثر من تناول الدجاج، إذ ترتفع لديه نسبة إنجاب الأولاد بنسبة 20%.

ويشير الباحثون إلى أنّ تراجع الخصوبة وعدد الحيوانات المنوية يعود للدهون الموجودة في هذه اللحوم، التي تحتوي حتماً على المواد الكيميائية كنيترات الصوديوم المسؤول عن أمراض السرطان والذي يؤثر في نوعية السائل المنوي.