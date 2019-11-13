- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يؤثر الفقر في حجم الدماغ؟! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اكتشف علماء من جامعة ماديسون الأمريكية، أنه كلما زاد الإنسان فقرا كلما كان حجم المادة السنجابية في دماغه أصغر.
أجرى العلماء مسحا ضوئيا لدماغ أكثر من 100 طفل، ينتمون الى عوائل مختلفة الدخل والحالة الأجتماعية. أدهشت نتائج هذه العملية الباحثين، حيث تبين ان الأطفال الذين من عوائل فقيرة يكون حجم المادة السنجابية في دماغهم أصغر مقارنة بحجمها لدى أطفال العوائل الغنية.
وكان الباحثون قد أعلنوا سابقا ان حالة مناطق الدماغ تكون أكثر وضوحا عند الأطفال. وفق الاحصائيات يكون حجم المادة السنجابية عند الأطفال الذين تتكون عائلاتهم من اربعة أشخاص ودخلها السنوي أقل من 24 ألف دولار، أقل بنسبة 10 بالمائة مقارنة بحجمها لدى أطفال العوائل الغنية ذي الدخول العالية.
يفترض العلماء ان السبب في ذلك هو أن الأطفال الفقراء يحصلون على القليل من المواد الغذائية الضرورية لنمو الدماغ. لذلك ينصح الباحثون ادراج الفقر ضمن المشاكل الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يؤثر الفقر في حجم الدماغ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.