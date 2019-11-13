باحثون: المضادات الحيوية تسبّب التهابات في المفاصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجد باحثون من جامعة نيوجرسي الأميركية أن "تناول الأطفال للمضادات الحيوية بكثرة يزيد من خطر إصابتهم بالتهاب مفاصل اليافعين (juvenile arthritis)، وهو من أمراض المناعة الذاتية التي تؤدّي إلى مهاجمة جهاز المناعة أنسجة الجسم.



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ولفت الباحثون إلى مجموعة عوارض لهذا المرض تتمثَّل في ألم وانتفاخ في مفصلٍ أو أكثر، إضافةً إلى الإصابة بالحمى أو الطفح الجلدي أو التهاب العين. وفي هذا الصدد، قال كبير مُعِدّي الدراسة دانيال هورتون إنَّ "المضادات الحيوية قد تحفز الإصابة بالتهاب مفاصل اليافعين لدى نسبة صغيرة من الأطفال الذين لديهم استعداد للمرض".

وشملت الدراسة أكثر من 450 ألف طفل في المملكة المتحدة، تمَّ تشخيص إصابة 152 منهم بالتهاب مفاصل اليافعين. وتبيَّن للباحثين أنَّ الأطفال الذين حصلوا على وصفات طبية للمضادات الحيوية ارتفعت لديهم نسبة خطر تطوير التهاب المفاصل، وبرز الخطر الأكبر في غضون عام واحد من تلقي المضادات الحيوية.

ولكن لم يجد الباحثون تأثيراً لمضادات الفطريات أو المضادات الفيروسية على الأطفال، إلاَّ أنَّ هورتون طمأن الأهل من "عدم الشعور بالفزع، إذ إن الأطفال الذين يتلقون مضادات حيوية لن يصابوا جميعهم بالتهاب مفاصل اليافعين".