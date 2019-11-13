باحثون يكشفون الحلّ لإبقاء دماغك نشيطة وسعيدة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إنّ شرب كوب من عصير الكشمش الأسود أو العنب الأسود (blackcurrant juice) يومياً قد يجعلك أكثر سعادة وأكثر نشاطاً ذهنياً، ويخفف أعراض اضطرابات الدماغ كمرض الباركنسون.



وفق ما أشار باحثون من الـ New Zealand science company Plant & Food Research والـNorthumbria University في بريطانيا في دراسة تضمّنت 36 شخصاً بالغاً، أعطي لكلّ منهم 250 مليلتراً من عصير الكشمش الأسود، 250 مليلتراً من خلاصة الكشمش أو شراب وهمي قبل المشاركة في سلسلة من الاختبارات.

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وقد تبيّن أنّ شرب الـ blackcurrant drinks، يحسّن الانتباه والمزاج ويخفّض من الإعياء الذهني.

ويحدّ هذا العصير من عمل مجموعة من الأنزيمات تدعى monoamine oxidases، وهي تعمل على تعديل مستويات الستيروتونين والدوبامين في الدماغ اللذين يؤثران في المزاج ووظائف الدماغ. ونشرت هذه الدراسة في المجلّة العلمية Journal of Functional Food.