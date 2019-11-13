دراسة: اصحاب البشرة البيضاء عمرهم اطول من "السوداء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

استنتجت دراسة حديثة أن الامريكين من أصحاب البشرة البيضاء يعيشون لفترة أطول من أصحاب البشرة السوداء.



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وذكرت الدراسة الى ان الانماط االنوم ربما تكون احد الاسباب ،خلال 2009 بلغ متوسط عمراصحاب البشرة السوداء71، في حين بلغ متوسط عمر اصحاب البشرة البيضاء 76 عاما.

ويقول أستاذ علم الأوبئة بجامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية البروفيسور جيمس شيرمان إن النوم يحسن من أداء الجهاز الدورى الدموى ويعطيه الفرصة للانتعاش واستعادة عافيته.

وأخيراً، أشارت الدراسة إلى أن عدم النوم لفترة كافية يدمر الصحة، وقد استندت إلى ما كشف عنه المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض العام الماضي، حيث قال إن الأمريكيين من أصحاب البشرة السوداء ينامون لفترات أقل بكثير من أصحاب البشرة البيضاء.