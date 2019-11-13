لهذا السبب.. ينصح الأطباء بشرب كوب من الماء الدافئ مع الليمون صباحا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ننشر أهم فوائد الماء الدافيء مع الليمون.



1- الجهاز الهضمي:

لا يساعد كوب الماء مع الليمون صباحا في تحفيز الجهاز الهضمي فقط، بل وعلى تحفيز وتنقية الكبد، كما يساعد الأحماض الهضمية في عمليات الهضم والتخلص من الفضلات.

2- تقوية جهاز المناعة:

الفواكة الحامضية مثل الليمون تتميز باحتوائها على نسب عالية من فيتامين "سي" الذي يمكنه مكافحة البرد، كما يمكّن حمض الاسكوربيك الموجود في الليمون من امتصاص عنصر الحديد في الجسم والذي يلعب دورا هاما في وظائف المناعة.

3- توازن درجات الحموضة داخل الجسم:

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عندما يعاني الجسم من حالات عدم التوازن في درجات الحموضة بصورة مزمنة فإنه يصبح عرضة للإصابة بالأمراض، وبالرغم من حامضية الليمون ألا انه يستطيع معادلة القلوية داخل الجسم بصورة مذهلة، وخصوصا مع برامج انقاص الوزن التي يتبعها الإقلال من اللحوم والجبن.

4- التخلص من السموم:

الليمون يعتبر مدرّا طبيعيا ممتازا للبول، وهذا يعني أنه يساعد الجسم في تدفق السوائل بشكل طبيعي خارج الجسم حاملة معها السموم، كما أن حامض الستريك يساعد في الوصول للحد الأقصى من الأنزيمات التي تحفز عمل الكبد.

5- منتج طبيعي للطاقة:

يمكن للعديد من الأشخاص التخلص من عادة شرب القهوة صباحا مع المداومة على تناول كوب الماء الدافئ مع الليمون لعدة أيام. المزج بين الماء والليمون يساعد في تشبع الدم بالهيدروجين والأكسجين مما يمنح المرء شعورا بالنشاط العالي.

6- يحافظ على جمال الجلد:

الجفاف المزمن يمكن أن يجعل الجلد يبدو قاتما ومنهكا، ومع بدء اليوم بكوب ماء الليمون يلعب فيتامين "سي" دورا حيويا في بقاء الجلد صحوا، كما أن المواد المضادة للأكسدة الغني بها الليمون تكافح أعراض الشيخوخة.