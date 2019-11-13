محمد بن راشد يتوج السودانية هديل أنور ببطولة «تحدي القراءة العربي 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالبة هديل أنور من السودان، الأربعاء، بطلة لتحدي القراءة العربي لموسمه الرابع 2019، والذي استضافته دار الأوبرا في دبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

‫وشهدت التصفيات النهائية للموسم الرابع من «تحدي القراءة العربي»، منافسات بين 5 أبطال، وهم: جمانة المالكي من السعودية وعبدالعزيز الخالدي من الكويت وفاطمة الزهراء أخيار من المغرب وآية بوتريعة من تونس وهديل أنور من السودان.‬

‫وأشاد المتأهلون للتصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي في موسمه الرابع بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز مكانة لغة الضاد من خلال العديد من المبادرات العربية الرائدة على غرار «تحدي القراءة العربي».‬

‫وفازت الطالبة السودانية هديل أنور بطلة تحدي القراءة العربي للعام 2019 بالجائزة التحفيزية الكبرى البالغة نصف مليون درهم ضمن القيمة الإجمالية لجوائز التحدي البالغة 11 مليوناً والتي تشمل جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي.

وبدا شغف السودانية هديل أنور، بالقراءة عالياً خلال مشاركتها في التصفيات فهي لم تكتف بقراءة 50 كتاباً من أجل خوض التحدي، ليصل حجم قراءاتها إلى 500 كتاب منذ مطلع العام الجاري، حيث كانت تلك القراءات كفيلة بأن ترفع كفة هديل وأن تصل بها إلى الخمسة الأوائل، ليزيد ذلك من حجم المسؤولية التي تحملها هديل على كتفيها، حيث قالت: «أشعر أنني أحمل آمال شعب كامل على كتفي»، ذلك الشعور كان من شأنه أن يرفع درجة الحماس لدى هديل لتمثيل وطنها في هذا المحفل، حيث بذلت قصارى جهدها للحصول على اللقب.

وفازت مدرسة الإمام النووي من السعودية بجائزة المدرسة المتميزة، بعد منافسة مع 67 ألف مدرسة في المسابقة، والمدرسة، التي يبلغ عدد طلابها 566 طالباً من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، بمدينة ينبع الصناعية، ترشحت بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين 22 دولة.

كما نظمت المدرسة 103 مبادرات وفعاليات ثقافية ومجتمعية للترويج للقراءة على مستوى المدرسة والمجتمع المحلي، إضافة إلى تنظيم مبادرات وفعاليات عربية، من بينها المشاركة في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وبشأن الإنجازات التي حققتها قبل التتويج بالجائزة، وزّعت مدرسة «الإمام النووي» الابتدائية 25 ألف كتاب مجاني، كما وصل 3 من طلابها إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة في تحدي القراءة.

وفازت أميرة نجيب من مصر بجائزة المشرف المتميز على مستوى الوطن العربي 2019، كما فاز محمود بلال حماد من السويد، بجائزة الطالب المتميز.

وفي حفل الافتتاح، أطلقت السيدة ماجدة الرومي أغنيتها «الأرض ستبقى عربية» الأربعاء، والأغنية باللغة العربية الفصحى وهي من كلمات وألحان مدحت العدل الذي تتعاون معه الرومي للمرة الأولى ومن توزيع ميشال فاضل، وكتب العدل في حسابه عبر «تويتر»: «في الطريق لدبي لحضور الحفل الختامي لمبادرة تحدّي القراءة العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأغنية "الأرض ستبقى عربية"، كلماتي وألحان وتوزيع ميشال فاضل وغناء الأيقونة ماجدة الرومي».

‫ويعد «تحدي القراءة العربي» أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع الطلاب على القراءة في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي، ‫ويهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم، وتوسع مداركهم.‬