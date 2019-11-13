شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الوطن.. رمز إماراتي للنقاء والسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعكس قصر الوطن في أبوظبي التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الحادي والعشرين. ويتميز قصر الوطن بطابعه المعماري الذي يعكس جماليات فن العمارة العربي من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة.

استغرق بناء القصر 150 مليون ساعة عمل ويقع ضمن مجمع قصر الرئاسة وتبلغ مساحته 380 ألف متر مربع. بنيت واجهة القصر من الجرانيت الأبيض والحجر الجيري الذي يدوم لمئات السنين واختير اللون الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام.

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