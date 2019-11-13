«تسلا» تخطط لفتح مصنع في برلين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية لفتح مصنع في منطقة برلين، حسبما قال مالك الشركة، إيلون ماسك، الثلاثاء.

جاء هذا الإعلان في مراسم توزيع جوائز حفل «جولدن ستيرنج ويل»، الذي استضافته مجلة السيارات «أوتو بيلد» في العاصمة الألمانية.

وأوضح ماسك، أن موقع المصنع الجديد، سيكون بالقرب من مطار برلين براندنبورج الدولي، دون إبداء مزيد من التفاصيل، وذكرت صحيفة دي فيلت، أن حضور ماسك لحفل توزيع الجوائز لم يكن متوقعاً.

وتبحث «تسلا» عن موقع في ألمانيا لفتح ما يسمى بـ«جيجافاكتوري»، وهو مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.