وفاة مواطن مبتعث للدراسة في أمريكا إثر حادث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين : منى البدوي



فُجعت أسرة مواطنة في مدينة العين بوفاة ولدها المأسوف على شبابه سهيل سيف سهيل الدرعي البالغ من العمر 21 عاماً والمبتعث للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك إثر تعرض المركبة التي كان يقودها لحادث مروري أودى بحياة الشاب المقبل على سنته الدراسية الثالثة.

وذكر علي سيف سهيل الدرعي شقيق الشاب المتوفى أن الحادث نتج عن اصطدام المركبة التي كان يقودها الشاب في مساره، بسيارة أخرى كانت تقودها سيدة أمريكية في حالة سكر قادمة من الاتجاه المعاكس للشارع، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي راح ضحيته الشاب والأمريكية التي تبلغ من العمر 21 سنة بينما لم يصب الشاب المواطن الذي كان برفقة سهيل في المركبة نفسها بأي أذى.

وثمَّن الدرعي الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة حفظها الله برعاياها المواطنين الموجودين خارج الدولة وحرصها على متابعة شؤونهم وتسهيل كافة إجراءات نقل الجثمان للدولة من خلال سفارة دولة الإمارات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدورها لم تدخر جهداً في متابعة تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة شقيقه وأيضاً تسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أنه تم نقل جثمان الشاب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة العين للصلاة على جثمانه ودفنه في مقبرة الوقن.