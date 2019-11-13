ثورة لبنان في عصيان مدني.. وإرباك «نصرالله» يفضحه

دبي - بواسطة محمد فارس تستمر الثورة اللبنانية بذات الزخم والشرارة التي بدأت بها قبل 27 يوما، فيما أتى سلوك وتصريحات بعض زعماء الطبقة السياسية ليزيد إصرار المتظاهرين على الاستمرار في ثورتهم، حيث بدأ أمس عصيان مدني شامل على كافة الأراضي اللبنانية.

وشهدت بيروت والمنية وعكار والبقاع وبعلبك وعرسال والنبطية أمس، تواصل التظاهرات ونفذت اعتصامات ووقفات للتأكيد على مطالب الثورة وأهدافها.

شاهد الفيديو: قتيل بعد تجدد احتجاجات غاضبة وقطع طرق رئيسية في لبنان

مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ملايين الأستراليين تحت رحمة الحرائق ونفوق المئات من دببة الكوالا ما يزال ملايين الأستراليين في حالة تأهب أمام اتساع رقعة حرائق الغابات، وهي تكتسح مساحات شاسعة من الساحل الشرقي للبلاد، منذرة بما يصفه الأهالي بالظروف الكارثية. وتأتي تحذيرات السلطات من نشوب مزيد النيران مع توقعات ارتفاع درجات حرارة حارقة وهبوب رياح شديدة، لتزيد من اتساع المساحات المحروقة التي تهدد المناطق السكنية. وقد أصبح ملايين الأشخاص يعيشون في ظل حالة الطوارئ بعد إقرارها أمس الإثنين على مدى كامل هذا الأسبوع في ولايتين، حيث جرى حث السكان الذين هم في أكثر الأماكن عرضة للخطر إلى الجلاء عن مناطقهم، قبل أن يحل بهم الأسوأ. ويعتقد أن 350 حيوانات من حيوانات الكوالا قد قضت، بسبب الحرائق في إحدى المحميات الطبيعية في نيوساوث ويلز. وقد أتت النيران شمال شرقي البلاد على أكثر من 850 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية منذ يوم الجمعة الماضي، أما فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية فقد قتل ثلاثة أشخاص، واحترق أكثر من 150 منزلا. للمزيد على يورونيوز: شاهد: تصوير جوي لحرائق "هيل فيل" المخيفة في أستراليا جحيم أستراليا .. الحرائق تودي بحياة ثلاثة أشخاص وتحرق 150 منزلاً Euronews (Ar)

إسبانيا: اتفاق مبدئي بين الحزب الاشتراكي واليسار الراديكالي على تشكيل ائتلاف حكومي وقع رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز اتفاقاً بين حزبه الاشتراكي، المتصدر في الانتخابات التشريعية، وحزب بوديموس اليساري الراديكالي لتشكيل حكومة ائتلافية. وأعلن الطرفان توصلهما الثلاثاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر لاتفاق مبدئي بهدف تشكيل حكومة "تقدمية" تستمر لأربع سنوات، وقال سانشيز إن الاتفاق مفتوح أمام الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد وأن الهدف هو الحصول على دعم كاف في البرلمان لتشكيل حكومة. وكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قد أهدت فوزاً نسبيا للحزب الاشتراكي ولكن بتراجع عن الانتخابات الماضية في نيسان/ أبريل الماضي بخسارته ثلاثة مقاعد، كما لم تعطه الأغلبية كما كان يأمل زعيمه سانشيز الذي طلب تفويضاً من الناخبين لمنحه القدرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية المستمرة منذ 2015. وكانت استطلاعات الرأي أشارت قبل صدور النتائج إلى أنّ الناخبين لن يمنحوا سانشيز ما يريد، وأنّه حتى بفوزه، لن يحصل على غالبيّة وازنة وسيضطرّ إلى التفاوض بشكل تدريجي من أجل تشكيل حكومة وإقرار الموازنة والتصويت على قوانين. ولم يُخف رئيس الوزراء الإسباني أنه يفضل أن يدير البلاد وحيداً بالاعتماد على غالبية ضعيفة بدل السعي إلى التوافق مع اليسار الراديكالي وتحديداً حزب بوديموس. يذكر أن هذه الانتخابات شهدت تقدماً لافتاً لليمين المتطرف، حيث أصبح حزب فوكس ثالث قوة في البرلمان ورفع عدد مقاعده بنحو الضعف من 24 إلى 52 مقعداً، في حين تراجع بوديموس اليساري الراديكالي من 42 إلى 35 مقعداً. للمزيد على يورونيوز: انتخابات إسبانيا: اليمين المتطرف المعادي للهجرة يصبح ثالث قوة في البرلمان محتجون داعمون لاستقلال كاتالونيا يغلقون الطريق الحدودي بين إسبانيا وفرنسا تصدر الحزب الاشتراكي وصعود لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الإسبانية Euronews (Ar)

فوضى وحرائق وأعمال عنف في هونغ كونغ بعد مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين الشارع الغاضب في هونغ كونغ إلى مزيد من التصعيد. حيث أضرم متظاهرون النيران في سيارة كانت مركونة قرب الجامعة الصينية في كولون تونغ. كما حاول آخرون قطع الطرقات المؤدية إلى حرمين جامعين في حي المال والأعمال بالطوب وألقوا الزجاجات الحارقة على قوات الشرطة التي أطلقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات. وسارع رجال الشرطة إلى حي بيدير قبل نحو ساعة من موعد مغادرة الموظفين لأعمالهم، وتمركزوا بسياراتهم في المكان. يأتي هذا بعد يوم واحد من إطلاق النار على متظاهر في هونغ كونغ في حادثة بُثّت مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيما أضرم رجل ملثّم النار في أحد الأشخاص في ظل أجواء كارثية تعيشها المدينة التي تحكمها الصين استنادا إلى مبدأ "دولة واحدة ونظامان" منذ نهاية سيطرة البريطانيين الذين حكموا شبه الجزيرة مدة 150 عاما قبل أن يرحلوا عنها عام 1997. وأعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 260 شخصا يوم أمس الاثنين لترتفع حصيلة المعتقلين إلى أكثر من ثلاثة آلاف منذ تصاعد الاحتجاجات في حزيران/يونيو الماضي. قلق أمريكي هذا وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء تزايد العنف في هونغ كونغ، ودعت قوات الأمن والمتظاهرين الى ضبط النفس. وقالت مورغن أورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونغ كونغ بقلق بالغ". وأضافت "ندين العنف من جميع الأطراف، ونتعاطف مع ضحاياه بغض النظر عن ميولهم السياسية، كما ندعو الجميع، سواء الشرطة أم المتظاهرين، إلى ممارسة ضبط النفس". وتشهد هونغ كونغ على مدى ستة أشهر كاملة احتجاجات عنيفة بين المحتجين المطالبين بتأمين حريات ديمقراطية أوسع من تلك الموجودة في الصين. واتسمت هذه المظاهرات في الأسابيع الأخيرة باستخدام القوة المفرطة من قبل الجانبين، وتصاعدت أعمال التخريب التي طالت المحال التجارية ومحطات القطارات. وشهدت هونغ كونغ مواجهات عدة بين المتظاهرين المعارضين لبكين من جهة والمؤيدين لها من جهة أخرى. للمزيد على يورونيوز: شاهد: آلاف المتظاهرين يتحدون سلطات هونغ كونغ وصدامات مع الشرطة متظاهرو هونغ كونغ يستعدون للاحتفال بالهالوين في تحد لحظر الأقنعة هونغ كونغ تمنع ناشطا بارزا من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO قتيل بعد تجدد احتجاجات غاضبة وقطع طرق رئيسية في لبنان Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

» الثوار يتمسكون

وبخطاب «حسن نصرالله» الإثنين وكذلك تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني إلى الأسبوع المقبل (كان من المحتمل أن يمرر فيها قانون العفو العام الذي يحمل في طياته بندا يحمي السياسيين من الملاحقة القانونية)، كل ذلك جعل الثوار يتمسكون أكثر وأكثر بأهدافهم ومواصلة طريق الانتفاضة، وانطلقت مظاهرات ضخمة جابت شوارع بيروت للتعبير عن الغضب من استمرار الطبقة السياسية الفاسدة بنفس المناورات وتكرار نفس المعزوفات بين عاتب ومنزعج ومعتكف، إضافة إلى شخصنة الخلافات دون الانتباه إلى أن الشعب اللبناني بات في واد وهم بواد آخر.

» مأزق «حزب الله»

وبدا واضحا أن نصرالله في خطابه الإثنين، كان على درجة عالية من التوتر والذي اعتبره المحلل السياسي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات» اللبنانية شارل جبور في تصريح لـ«اليوم»، أن نصرالله يحاول الهروب إلى الأمام بعدم الاعتراف بالتحول الذي دخل فيه لبنان منذ 17 أكتوبر.

وأضاف جبور أن «نصرالله» يحاول رمي الاتهامات يمينا ويسارا تارة على الولايات المتحدة وأخرى على الدول الخليجية، ليقول إن الأزمة الاقتصادية في لبنان مردها بشكل أساسي لظروف وعوامل خارجية ويرفض الانصياع إلى رغبة اللبنانيين بالتغيير.

22 صورة ساحرة: لن تصدق أنها في هذا البلد العربي

وقال جبور: أعتقد أن الخطاب الذي قدمه نصرالله لا ينتمي إلى مرحلة ما بعد 17 أكتوبر وهو خطاب قديم، والرأي العام اللبناني لا يريد أن يستمع إلى كلام له علاقة بمؤامرات وغيره، فالشعب اللبناني يحمل بشكل أساسي القوة السياسية والأكثرية القائمة مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من كوارث نتيجة عدم إعطاء الأولوية للواقع الاقتصادي ويتحمل «حزب الله» جزءا كبيرا نتيجة إعطاء الأولوية لأمور لا علاقة للبنان بها من ضمنها سلاحه والذي يشكل عائقا كبيرا في الاستثمار الجدي في لبنان.

» مغالطات واضحة

وأشار المحلل السياسي جبور إلى أن هنالك مغالطات في حديث نصرالله بقوله: إن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع الاستيراد من الصين، فيما تقول تقارير واضحة إن الصين تصدرت الدول التي يستورد منها لبنان في العام 2018، ولهذا لا ينتمي خطاب نصرالله إلى اللحظة، وهو خطاب مربك ولذلك فضل عدم التحدث بالشأن الحكومي، لأنه لا خيارات أمامه خصوصا بعد الأزمة التي وصل إليها لبنان، فحزب الله لا يعرف في الاقتصاد ولا يعرف كيفية إخراج لبنان من هذا الواقع، ولهذا فإن التوتر الذي كان ظاهرا في خطابه هو نتيجة غياب الخيارات أمامه.

وختم حديثه بالتأكيد على أن السلطة بركنيها «حزب الله» و«العهد» بأزمة حقيقية وجدية، وكل محاولات تسييس الحراك ومذهبته فشلت، والحراك مستمر والسلطة تمر بمأزق وهم من يتحمل مسؤولية الانهيار الذي قد يصل إليه لبنان، والاضطرابات التي تحصل في المصارف والتراجع في الواقعين المالي والاقتصادي.