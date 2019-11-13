شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السعادة: تطوع بنات الإمارات فى الخدمة الوطنية تعبير عن المواطنة الصالحة والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشره موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك خلال زيارة عهود الرومى إلى مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، اليوم الأربعاء، حيث التقت مجندات الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية والاحتياطية، وأثنت على ما يمثلنه من نموذج فى العطاء والالتزام تجاه وطنهن ومجتمعهن، واستعرضت فى جلسة حوارية مع المجندات التطورات النوعية التى شهدها العمل الحكومى فى دولة الإمارات، التى جسدت رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذى أسس الدولة على مبادئ راسخة هدفها بناء الإنسان الإماراتى وتعليمه ليشارك فى صنع مستقبل وطنه ورفعته.
وقالت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، إن قيادة دولة الإمارات بنت على مسيرة الوالد المؤسس فى تصميم الاستراتيجيات وإطلاق المبادرات ضمن منظومة عمل متكاملة هدفها رسم طريق دولة الإمارات للأعوام المقبلة، بتطوير إمكانات وقدرات أبنائها وإكسابهم المهارات والخبرات المتنوعة، التى تؤهلهم للعمل فى مختلف مجالات العمل الوطنى لقيادة مسيرة التنمية فى دولة الإمارات.
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