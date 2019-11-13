شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالرئاسة اللبنانية: المتظاهرون فى محيط "بعبدا" رفضوا عرضا للتحاور معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر رفيع المستوى برئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون، طلب أن يلتقى بوفود ممثلة عن تجمعات المتظاهرين والمحتجين في محيط قصر (بعبدا) الجمهورى، للاستماع إلى مطالبهم والتحاور معهم، غير أنهم رفضوا مطلبه.

وقال المصدر – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن الرئيس اللبناني أوفد صباح اليوم أحد معاونيه إلى المتظاهرين الذين يتجمعون على الطريق المؤدى إلى قصر بعبدا، وطلب منهم أن يشكلوا وفدا من 10 أشخاص، أو مجموعة من الوفود، بحسب ما يتراءى لهم، حتى يمكن له أن يجلس ويتناقش معهم في تطورات الأوضاع التي تمر بها البلاد.



وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين رفضوا عرض الرئيس اللبنانى الذى نقله موفده إليهم، ولم يتجاوبوا معه، على الرغم من الحرص الكبير من قبل "عون" على الجلوس مع المتظاهرين والتحاور معهم والوقوف على مطالبهم.



وكانت تجمعات من المتظاهرين والمحتجين قد بدأت في التوافد منذ ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، غير أن قوات الجيش والحرس الجمهوري كثفت من تواجدها وقامت بوضع الحواجز والأسلاك الشائكة لمنع المتظاهرين من الاقتراب من محيط القصر.

