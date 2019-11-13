شاهد.. شابين سعوديين ينقذون عائلة علقت سيارتها بالسيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح شابان فى مدينة حائل السعودية، أمس الثلاثاء، فى إنقاذ عائلة، بعد أن غمرت مياه سيول سياراتهم فى أحد الأودية بـ"جو"، وجرفتها وعرّضتها للانقلاب داخل الوادى والعائلة بداخلها. Advertisements وأوضح مقطع فيديو متداول، انقلاب سيارة، بوسط الوادى، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادى وبرفقته عائلته. وظهر فى المقطعن شابان قاما بإنقاذ العائلة، والخروج بأفرادها لبر الأمان، فيما تركت سيارتهم داخل الوادى. وكان الدفاع المدنى، قد حذّر من الاقتراب من الأودية التى قد يجرى من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخى الحيطة، والبقاء فى مواقع آمنة عند هطول المطر.

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