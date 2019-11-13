شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يحذر من التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الرئاسة الفلسطينية، بضرورة الوقف الفورى للتصعيد الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى، الذى أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة العشرات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة فى تصريح صحفى اليوم، أن الرئيس محمود عباس يبذل جهودًا مكثفة لمنع التصعيد الإسرائيلى الخطير وتجنب تداعياته.

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وطالب المجتمع الدولى، وفى مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفورى للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطينى، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وحذر أبو ردينة من مغبة هذا التصعيد، مؤكدًا أن المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطينى.