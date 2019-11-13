شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين فصائل موالية لتركيا و"قسد" شمال شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة تشهدها محاور واقعة ضمن المنطقة الواصلة بين بلدتى تل تمر وأبو رأسين (زركان) بمحافظة الحسكة شمال شرقى سوريا، بين فصائل موالية لتركيا من جانب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جانب آخر، وذلك في هجوم مضاد تنفذه "قسد" منذ مساء أمس.

وذكر المرصد - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الاشتباكات تترافق مع قصف متبادل بشكل مكثف، بالإضافة إلى تحليق طائرات مسيَّرة تركية في سماء المنطقة مستهدفة محاور القتال التي تتركز في بلدتي ريحانية والقاسمية بمحافظة الحسكة ومحاور أخرى فى المنطقة.



وتسعى "قسد" لاستعادة مواقع خسرتها لصالح الفصائل الموالية لتركيا خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، بعد أن وصلت الفصائل إلى مشارف بلدة تل تمر من الجهة الشمالية.

كان المرصد السورى أعلن مقتل تسعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات، بينما قُتل ستة عناصر من "قسد" في القصف والاشتباكات، لافتًا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، فضلًا عن وجود معلومات عن قتلى آخرين.