شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأربعاء، الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسى الجديد ، التى يؤدى خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم رسميا.

وترأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبدالفتاح مورو قبل أن يسلم رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا وهو راشد الغنوشي (78 عاما) وأصغرهم سنا عبدالحميد المرزوقي /24 عاما/ عن حزب قلب تونس ومريم بن بلقاسم 27 عاما عن حركة النهضة.

وقال مورو - فى الكلمة التى ألقاها خلال الجلسة - إن المجلس السابق شهد تنصيب 3 حكومات كما شهد أداء اليمين من 3 رؤساء هم: الباجى قايد السبسي، ومحمدالناصر، وقيس سعيد..مؤكدا أن النواب الجدد تنتظرهم مسئوليات مهمة على رأسها الاهتمام بواقع الوطن والتحرك لتحسين وضعه إلى جانب ضرورة الإسراع بسن قانون المالية ومناقشة الميزانية.