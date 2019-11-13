المغرب.. رئيس الحكومة يدعو لمحاربة الريع والاحتكار

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الأربعاء، إن محاربة الريع (الاستفادة من أموال بدون مجهود) والفساد والاحتكار، مطالب ملحة، من جانب الدولة والحكومة والشعب.

جاء ذلك، في كلمة للعثماني خلال انعقاد ندوة دولية بعنوان "سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية" عقدها اليوم مجلس المنافسة في البلاد (حكومي).

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ولفت إلى وجود إرادة سياسية لدى الدولة والحكومة، ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق، وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه.

وأبرز العثماني أن بلده يحاول أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد ترسانة قانونية، وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، قالت منظمة الشفافية الدولية، المغرب جاءت في المرتبة 86 من بين 180 دولة، وذلك مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، مقارنة مع 81 في مؤشر 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.