غداة رفض مجموعات مدنية لقائه.. عون يستقبل الموفد الفرنسي

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، كريستوف فرنو.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية أن اللقاء الذي جمع عون وفرنو أجري بالقصر الجمهوريّ في بعبدا.

ونقل فارنو رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عون تؤكد "اهتمام فرنسا بالوضع في لبنان واستعدادها للمساعدة في ظل الظروف الراهنة"، بحسب المصدر ذاته.

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ويأتي هذا اللقاء، غداة رفض مجموعات مدنية لبنانية، عقد لقاءات مع الموفد الفرنسي، معتبرة نشاطه يمثل تدخلًا في الشؤون اللبنانية.

ووصل فارنو بيروت الثلاثاء، لعقد لقاءات مع مسؤولين وممثلين عن المجتمع المدنيّ حول الأوضاع في البلد الذي يشهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفرنسا هي البلد المحتل سابقًا للبنان (1920: 1943)، وتتمتع بنفوذ فيه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.