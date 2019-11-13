تونس.. انطلاق أولى جلسات البرلمان الجديد

تونس / يسرى ونّاس، يامنة سالمي / الخليج 365

انطلقت صباح الأربعاء الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي المنتخب الذي تتواصل مدته خمس سنوات.

وفي كلمة بافتتاح الجلسة، قال رئيس البرلمان السابق عبد الفتّاح مورو مخاطبا النواب الجدد: "اليوم أمامكم أولى أولوياتكم والتي تتمثل في سن قانون المالية ومناقشة الميزانية لسنة 2020".

وأضاف مورو: أسفرت نتائج الانتخابات عن أن راشد الغنوشي أكبر النواب سنا (78 عاما)، وأصغرهن مريم بلقاسم (27 سنة)، وأصغرهم عبد الحميد المرزوقي (24 عاما)، وسيدعون الآن ليتسلموا مني العهدة السابقة".

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وسلّم مورو العهدة إلى الغنوشي وبلقاسم من حركة النّهضة والمرزوقي عن حزب "قلب تونس".

وستخصص الجلسة الافتتاحية التي سيرأسها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمساعدة بلقاسم والمرزوقي، لأداء النواب الجدد اليمين الدستورية، قبل المرور إلى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأفرزت فوز حركة "النهضة" بالمركز الأوّل، بواقع 52 مقعدا من أصل 217.

ومن المتوقع أن يكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، إثر تسلّم البرلمان الجديد مهامه رسميا، حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.